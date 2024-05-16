На выставке «Россия» показали инновационную медицину Башкирии.

В своих соцсетях руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин рассказал, как прошла презентация медицинских технологий на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
"Сегодня представили разработки наших ученых в области медицины замруководителя аппарата правительства России Ольге Кривонос и главе минздрава России Михаилу Мурашко.
Инновационное развитие медицинской сферы — один из ключевых факторов научно-технологического прогресса и возможность внедрения передовых технологий в биомедицине, генетике и персонализированной медицине.
Считаю, что в этом направлении республика развивается быстрыми темпами. За годы деятельности Евразийского НОЦ, благодаря участию университетов в федеральной программе «Приоритет-2030» и при финансовой поддержке приоритетных направлений развития науки руководством региона, ученые добились положительных результатов.
Биомедицинские продукты и импортозамещающие офтальмологические устройства БГМУ демонстрируют передовые достижения в области биомедицины.
Проекты ученых НОЦ развивают персонализированную медицину — на выставке представлены разработки наших научных коллективов, которые работают в рамках мегагрантовых лабораторий и молодежных лабораторий НОЦ: создана тест-система для лабораторного скрининга нейрокогнитивных нарушений после перенесенного COVID-19, расширены возможности интегральной фотоники, что позволяет повысить точность определения границ патологии при проведении хирургических операций — наши ученые сконструировали уникальные миниатюрные зонды с оптическими элементами.
Недавно молодым научным коллективом разработан набор для определения хромосомных мутаций у лабораторных крыс, который в 9 раз ускоряет процесс генотипирования животных, используемых в доклинических исследованиях лекарств.
Ольга Кривонос и Михаил Мурашко высоко оценили разработки Евразийского НОЦ, несколько медицинских продуктов вызвали особый интерес. Современные технологии для сбережения здоровья — приоритет для республики. Будем дальше поддерживать наших ученых в реализации прорывных исследований", — пишет Максим Забелин.