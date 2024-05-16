На выставке «Россия» показали инновационную медицину Башкирии.

Проекты ученых НОЦ развивают персонализированную медицину — на выставке представлены разработки наших научных коллективов, которые работают в рамках мегагрантовых лабораторий и молодежных лабораторий НОЦ: создана тест-система для лабораторного скрининга нейрокогнитивных нарушений после перенесенного COVID-19, расширены возможности интегральной фотоники, что позволяет повысить точность определения границ патологии при проведении хирургических операций — наши ученые сконструировали уникальные миниатюрные зонды с оптическими элементами.