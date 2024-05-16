На более чем 250 свердловских площадках пройдет «Ночь музеев»

«Свердловские учреждения подготовили программы, рассказывающие о семейных традициях и реликвиях, а также о династиях, — сказал заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. — Старт акции будет дан на площадке креативного кластера “Л52” Музея истории Екатеринбурга, где работает уникальный выставочный проект “Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска”.