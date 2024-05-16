На более чем 250 свердловских площадках пройдет «Ночь музеев»

Гостей примут более 250 площадок, 88 из которых в Екатеринбурге. К акции присоединились 86 населенных пунктов.
«Свердловские учреждения подготовили программы, рассказывающие о семейных традициях и реликвиях, а также о династиях, — сказал заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. — Старт акции будет дан на площадке креативного кластера “Л52” Музея истории Екатеринбурга, где работает уникальный выставочный проект “Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска”.
В Невьянском государственном историко-архитектурном музее будут работать интерактивные площадки, а также проводиться многочисленные мастер-классы.
В Историко-краеведческий музей Туринской Слободы проведет встречу двойняшек и близняшек.
В музее Бажова в Сысерти откроют новый сезон проекта «Театр на ОГО! роде» проектом Камерного театра и Камерного оркестра B-A-C-H «Сказы с оркестром».
В Церковно-историческом музее Михайловска пройдет увлекательный квест, который будет погружать в атмосферу жизни семьи XIX века.
В 2022 году, как сообщал «МК-Урал», в Свердловской области в рамках мероприятия «Ночь музеев» работало 239 площадок. Их посетили тысячи свердловчан.
В мероприятии впервые принимал участие Центр «Эрмитаж-Урал». Организаторы провели экскурсию по выставке «Русский портрет XIX — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». Здесь было представлено 57 полотен русских живописцев.