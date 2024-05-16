В центре Новосибирска перекроют движение транспорта из-за Крестного хода

В центре Новосибирска ограничат движение транспорта из-за проведения Крестного хода. На сайте мэрии опубликовано соответствующее постановление.
Запрет планируют ввести 26 мая. Движение автомобилей ограничат на участках улиц Советской, Гоголя, Крылова и других. Запрет также будет действовать на Красном проспекте, улице Орджоникидзе, Вокзальной магистрали и улице Кирова.
Так, 26 мая пройдет Крестный ход, посвященный Дням славянской письменности и культуры. Он начнется в 12 часов. Верующие пройдут из Вознесенского кафедрального собора к часовне во имя святителя Николая Чудотворца.