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Новый сезон хаджа в Узбекистане начнется 23 мая

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Управлении мусульман Узбекистана сообщили, что сезон паломничества хадж начнется 23 мая и продлится до 7 июня, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ежедневно прямые рейсы в Медину из Ташкента, Бухары, Намангана, Ферганы, Самарканда, Карши, Термеза, Ургенча, Нукуса и Навои будет выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways.

Республиканский общественный совет по организации и проведению хаджа и умры проводит работы по медицинскому обследованию паломников, вакцинации, назначению руководителей групп. Также проводятся предвыездные тренировки, подготавливаются врачи и повара, оформляются проездные документы.

Для тщательной подготовки к этому сезону в Саудовскую Аравию прибыла первая рабочая группа, которая сейчас проводит всю организационную работу.