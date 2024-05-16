Новый сезон хаджа в Узбекистане начнется 23 мая

Ежедневно прямые рейсы в Медину из Ташкента, Бухары, Намангана, Ферганы, Самарканда, Карши, Термеза, Ургенча, Нукуса и Навои будет выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways.
Республиканский общественный совет по организации и проведению хаджа и умры проводит работы по медицинскому обследованию паломников, вакцинации, назначению руководителей групп. Также проводятся предвыездные тренировки, подготавливаются врачи и повара, оформляются проездные документы.
Для тщательной подготовки к этому сезону в Саудовскую Аравию прибыла первая рабочая группа, которая сейчас проводит всю организационную работу.