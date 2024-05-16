«Метеоры» пустят из Нижнего Новгорода до Казани в мае

В мае будут организованы рейсы «Метеоров» из Нижнего Новгорода до Казани. Об этом сообщили в судоходной компании «Водолет».
«До Казани из Нижнего Новгорода “Метеор” будет ходить с остановками в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Таким образом, у туристов есть возможность доехать до выбранной точки и вернуться другим рейсом, проведя там несколько дней», — рассказали в компании «Водолет».
Также открылась продажа билетов на июнь на суда на подводных крыльях «Метеор 120Р» до Ульяновска.
Кроме того, в ближайшие дни планируется открыть навигацию судов «Валдай 45Р». Что касается предпродажи мест на самые популярные направления «Валдая», то на ряде рейсов, сообщили в «Водолете», раскуплены уже практически все места.
Напомним, что навигация «Метеоров» стартовала в Нижегородской области 9 мая. В первый рейс судно на подводных крыльях вышло в Ульяновск с причала в Нижнем Новгороде.