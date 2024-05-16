«Метеоры» пустят из Нижнего Новгорода до Казани в мае

«До Казани из Нижнего Новгорода “Метеор” будет ходить с остановками в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Таким образом, у туристов есть возможность доехать до выбранной точки и вернуться другим рейсом, проведя там несколько дней», — рассказали в компании «Водолет».