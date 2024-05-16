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Какие продукты могут вызвать головную боль

Терапевт-эндокринолог Екатерина Янг назвала продукты, вызывающие головную боль, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

По ее словам, причиной мигрени могут быть не только магнитные бури и перемена погоды, но и определенные продукты.

Первое в списке: переработанное/копченое/вяленое мясо.

«Содержит нитриты, которые могут расширять кровеносные сосуды в головном мозге».

написала Янг в своем Telegram-канале.

Далее названы выдержанные сыры и ферментированные продукты.

Они содержат биогенный амин — тирамин. Чем дольше хранится пища, тем больше в ней тирамина.

Алкоголь

Красное вино, пиво и шампанское содержат тирамин и сульфиты.

«Также головную боль усиливает обезвоживание, которое обычно сопровождает употребление спиртных напитков».

отметила врач.

Далее идет шоколад

Он содержит кофеин и вещество фенилэтиламин, которое способно увеличивать приток крови к мозгу, что-либо вызывает, либо усиливает головную боль.

Следующий — глутамат натрия.

Его Екатерина Янг назвала возбуждающим нейромедиатором, который используется в качестве усилителя вкуса. Часто встречается в китайской еде, колбасах, соусах, фастфуде, консервах.

Завершают список искусственные подсластители: аспартам, сахарин и сукралоза.

здоровье