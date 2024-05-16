«Я не спрашиваю, сколько у тебя денег». Стало известно, кто бесплатно выступит на Дворцовой в рамках ПМЭФ-2024

В целом ПМЭФ славится не только обсуждением деловых вопросов, но и различными вечеринками, в том числе закрытыми. В прошлом году на них были замечены Вячеслав Бутусов и Юрий Антонов. Первый — в рамках тусовки 14 июня «Вечерний ВиноГрад». Второй — в отеле 4seasons на вечеринке Русской Медиагруппы, во время которой стало известно о раздаче по миллиону военнослужащим за каждый сбитый танк Leopard. Самым душевным можно назвать выступление «Иванушек International», которые, кстати, дали зрителям насладиться песнями «Зверей», исполнив их хит «Районы, кварталы».