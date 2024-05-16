В океанариуме Екатеринбурга родился дельфиненок

Напомним, в августе 2020 года в океанариуме Екатеринбурга родился другой дельфиненок. Сотрудники показали Ариэль, когда малышке исполнился месяц. Маму на время отстранили от участия в развлекательных шоу-программах. Она оберегала новорожденную и кормила молоком.