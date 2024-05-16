В океанариуме Екатеринбурга родился дельфиненок

В екатеринбургском океанариуме родился дельфиненок. Детеныш относится к виду — Черноморская афалина. Об этом рассказали в пресс-службе океанариума.
— В настоящее время дельфиненок и мама чувствуют себя отлично, — поделились в городском океанариуме.
Ветеринары и тренеры наблюдают за детенышем дельфина круглые сутки. Он полностью здоров и полон сил. Скоро ему выберут имя. Это уже третий дельфин, родившийся в Екатеринбурге.
Напомним, в августе 2020 года в океанариуме Екатеринбурга родился другой дельфиненок. Сотрудники показали Ариэль, когда малышке исполнился месяц. Маму на время отстранили от участия в развлекательных шоу-программах. Она оберегала новорожденную и кормила молоком.
Также ранее туда привезли 20 видов редких рыбок из России, Индонезии и Вьетнама. Всего в уральский аэропорт «Кольцово» из Москвы прибыло 238 экзотических особей из класса Костные и гидробионты типа Стрекающие.