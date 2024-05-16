Сломанный календарь. Ученые объяснили, почему на Урале в мае метут метели

Удивить южноуральцев погодными эксцессами непросто, но недавняя майская метель, в результате которой весь Челябинск замело снегом, сумела произвела впечатление даже на старожилов. Особенно в сочетании с неожиданно холодным началом месяца, чему предшествовала столь же внезапная жара под 30 градусов.
Что за чехарда происходит в небесной канцелярии и причем тут пятна на Солнце? Chel.aif.ru разбирался в этом вместе с экспертами.
Встреча на небесах.
Снег в мае и даже в июне для Челябинской области — это не что-то из ряда вон выходящее. Об этом напомнил руководитель областного гидрометеоцентра Валерий Кочегоров.
«Резкие перемены погоды и возвратные заморозки нередко случаются в переходные периоды между летом и зимой, которые приходятся у нас как раз на апрель-май. Но в этом году вся первая декада мая была холоднее климатической нормы», — подчеркнул он.
По его словам, погоду на Южном Урале сейчас формируют два встретившихся над ним циклона. Один, теплый, принес влагу с Каспийского моря, а другой, холодный, — морозный воздух с Арктики. В результате и получается снегопад, который при ином раскладе оказался бы обычным весенним дождем. Примечательно, что в то самое время, когда в Челябинской области происходил камбэк зимы, в соседнем Казахстане столбики термометров показывали +25 градусов.
Гнилой ветер.
Климатолог Екатерина Пестрякова тоже отметила, что похолодания в мае случаются в Челябинской области достаточно часто. Более того — даже начало июня у нас по статистике скорее холодное, чем жаркое.
«Как правило, майские холода приходят к нам с Карского моря. Но в этот раз их принес северо-западный циклон с Баренцева моря. В старину уральские казаки называли его “ветром из гнилого угла”. Такое случается достаточно редко, особенно весной», — пояснила эксперт.
По ее мнению, появление таких «ныряющих» циклонов, которые перемещаются не вдоль географических широт, а по диагонали, связано со сменой циркуляции воздушных масс в глобальном масштабе. А меняется циркуляция в том числе и под влиянием Солнца, которое сейчас находится на пике активности, вызывая скачки давления у метеозависимых и полярные сияния по всему земному шару, вплоть до экватора.
Уже тенденция?
О взаимосвязи между активностью Солнца и климатом говорит и географ, доцент Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Сергей Захаров. В прошлом году он, например, предсказал, что вспышки на поверхности нашей звезды могут привести к увеличению количества осадков в нашем регионе в период с 2024 по 2026 годы. Дело в том, что выбросы звездной плазмы сопровождается появлением большого количества солнечных пятен, а это значит, что Земля получает меньше тепла, испарение влаги с поверхности водоемов и почвы снижается, меняются воздушные течения. Пока что прогноз ученого сбывается — вспомним необычайно снежную зиму и катастрофические половодья в Оренбургской и Курганской областях.
Эколог Александр Лагунов, в свою очередь, обратил внимание, что в последние годы на нашей планете растет число погодных катаклизмов — градов, штормов, наводнений и прочего. Например, в прошлом году число таких явлений увеличилось на 22% по сравнению с предшествующим годом. Это может говорить о том, что и метель посреди мая в Челябинской области — не случайное событие, а проявление тенденции.