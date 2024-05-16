Сломанный календарь. Ученые объяснили, почему на Урале в мае метут метели

О взаимосвязи между активностью Солнца и климатом говорит и географ, доцент Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Сергей Захаров. В прошлом году он, например, предсказал, что вспышки на поверхности нашей звезды могут привести к увеличению количества осадков в нашем регионе в период с 2024 по 2026 годы. Дело в том, что выбросы звездной плазмы сопровождается появлением большого количества солнечных пятен, а это значит, что Земля получает меньше тепла, испарение влаги с поверхности водоемов и почвы снижается, меняются воздушные течения. Пока что прогноз ученого сбывается — вспомним необычайно снежную зиму и катастрофические половодья в Оренбургской и Курганской областях.