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В Башкирии назначены даты выходных в мусульманские праздники в 2025 году

В Башкирии в 2025 году нерабочими праздничными днями объявлены 30 марта и 6 июня. Соответствующее постановление республиканского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Даты приурочены к мусульманским религиозным праздникам.

На 30 марта (воскресенье) в будущем году выпадает Ураза-байрам (окончание месяца Рамадан). В пятницу, 6 июня, будет праздноваться Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).

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