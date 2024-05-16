На 30 марта (воскресенье) в будущем году выпадает Ураза-байрам (окончание месяца Рамадан). В пятницу, 6 июня, будет праздноваться Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).
В Башкирии назначены даты выходных в мусульманские праздники в 2025 году
В Башкирии в 2025 году нерабочими праздничными днями объявлены 30 марта и 6 июня. Соответствующее постановление республиканского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Даты приурочены к мусульманским религиозным праздникам.