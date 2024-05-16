Житель Большого Двора погиб в зоне СВО

Николай родился в карельском Олонце, там окончил школу и техническое училище Костомукши по специальности электросварщик. С 1995 по 1997 годы мужчина служил в армии, войсковая часть находилась в Ленобласти. По окончании службы остался жить в деревне Большой Двор. 13 июля 2023 года был призван на военную службу по контракту.