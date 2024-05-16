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Житель Большого Двора погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Бокситогорского района Ленобласти Николай Михайлов.

Ему было 46 лет. Николай Михайлов посмертно награжден Орденом Мужества.

Церемония прощания состоится 17 мая в Большедворском культурном центре. Военнослужащего похоронят на гражданском кладбище в деревне Михайловские концы.

Николай родился в карельском Олонце, там окончил школу и техническое училище Костомукши по специальности электросварщик. С 1995 по 1997 годы мужчина служил в армии, войсковая часть находилась в Ленобласти. По окончании службы остался жить в деревне Большой Двор. 13 июля 2023 года был призван на военную службу по контракту.