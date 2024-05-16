В полицию Сочи доставили 80 мигрантов

«80 иностранцев доставили в отдел для постановки на фото-дактоучет», — уточнили в ведомстве.



В отношении троих мигрантов составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности, прокомментировали в полиции.



Были выявлены нелегальные трудовые мигранты, зарегистрированные по одним и тем же адресам, но в действительности там не проживающим. Так, 28 иностранцев были прописаны женщиной, которая ранее проходила по уголовному делу о фиктивной постановке на миграционный учет.



«В отношении других владельцев квартир, допустивших аналогичное правонарушение, сейчас проводиться проверка», — отмечается в сообщении.