Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полицию Сочи доставили 80 мигрантов

В Хостинском районе Сочи правоохранители проверили места временного проживания людей, в результате чего 80 иностранных граждан были доставлены в полицию, проинформировали в пресс-службе городского УВД.

Источник: Новая Кубань

«80 иностранцев доставили в отдел для постановки на фото-дактоучет», — уточнили в ведомстве.

В отношении троих мигрантов составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности, прокомментировали в полиции.

Были выявлены нелегальные трудовые мигранты, зарегистрированные по одним и тем же адресам, но в действительности там не проживающим. Так, 28 иностранцев были прописаны женщиной, которая ранее проходила по уголовному делу о фиктивной постановке на миграционный учет.

«В отношении других владельцев квартир, допустивших аналогичное правонарушение, сейчас проводиться проверка», — отмечается в сообщении.