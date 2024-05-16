Из-за аномальной погоды тучи комаров в Волгограде появятся позже обычного

— У нас апрель и май по погоде местами поменялись. Зимы нормальной, в принципе, не было. В Волгограде в середине февраля уже была температура, которая влияет на развитие мошки, комара и других насекомых. Сколько работаю, такого не было: будет ли засуха, будет ли дождливо, будет ли холодно — не понятно, — отмечает аккредитованный эксперт. — Как только станет тепло, комары не заставят себя долго ждать.