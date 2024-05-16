Из-за аномальной погоды тучи комаров в Волгограде появятся позже обычного

Тучи свирепствующих комаров в Волгограде обычно появляются в Ночь музеев, которая в этом году пройдет 18 мая. Но из-за аномальной погоды горожане получат отсрочку. Холод задержит массовое нашествие комаров минимум на неделю, рассказала сайту volgograd.kp.ru энтомолог Галина Мельникова.
— У нас аномальная погода. Очень холодный май. В апреле было теплее, чем сейчас, и весь цикл сдвинулся. В Красноармейском районе комар уже потихонечку поднимается на крыло. Активно идет выплод в Котельниковском районе. Там теплее на пару градусов. Бурный вылет комаров ждем в конце мая. Сейчас плохо прогревается вода, ночью очень холодно, днем прохладно. Этого недостаточно, чтобы комар поднялся и пошел на прокормителя, — отмечает энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области Галина Мельникова.
Несмотря на то, что в этом году в прибрежных зонах 164 волгоградских водоемов будут в семь этапов травить комаров, меньше их не будет. Как только потеплеет, прогреется вода, кровососы стаями будут набрасываться на горожан.
— У нас апрель и май по погоде местами поменялись. Зимы нормальной, в принципе, не было. В Волгограде в середине февраля уже была температура, которая влияет на развитие мошки, комара и других насекомых. Сколько работаю, такого не было: будет ли засуха, будет ли дождливо, будет ли холодно — не понятно, — отмечает аккредитованный эксперт. — Как только станет тепло, комары не заставят себя долго ждать.
Что касается мошки, то обычно она появляется в Волгограде с
— Раньше можно было все точно рассчитать, зная температуру воды, воздуха, а сейчас все меняется. Все будет зависеть от погоды, — резюмирует энтомолог.
В ближайшие дни ночная температура в Волгограде будет постепенно повышаться и к воскресенью достигнет +8…+10 градусов. Днем в пятницу и субботу — до +20, 19 мая — до +21 градуса. В выходные прогнозируют небольшие дожди и сильный ветер.