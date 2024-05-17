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Мэр Омска Шелест высказался о перспективах застройки частного сектора

Накануне Омский городской Совет утвердил новые требования для застройщиков жилья. Суть изменений состоит в том, что застройщик сможет либо внести определенную по прозрачной формуле сумму средств в бюджет Омска, которая пойдет на возведение или реконструкцию школ и детских садов, либо возьмет на себя обязательство возвести самостоятельно такие объекты за счет своих ресурсов.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«СуперОмск» обратился с вопросом к мэру Омска Сергею Шелесту, вызовут ли новые требования интерес застройщиков к частному сектору. Учитывая высокую стоимость строительства школ и детсадов, можно предположить, что в некоторых случаях застройщикам будет выгоднее выкупать на эти средства частный сектор.

«В строительстве все процессы, так или иначе, взаимосвязаны. Мы наблюдаем интерес застройщиков к частному сектору, есть проекты на стадии реализации, такие как микрорайон “Северное сияние” в Центральном округе, но при формировании проектов КРТ в секторе индивидуальной жилой застройки на первый план выходят взаимоотношения владельцев земельных участков и потенциального застройщика: не всегда люди с легкостью меняют привычный уклад жизни и готовы к быстрым переговорам.

Так или иначе, нам нужно идти по пути замены старого частного фонда на современные жилые микрорайоны. Город должен развиваться, и его облик неизбежно меняется«, — сообщил Сергей Шелест по обращению “СуперОмска”.

Напомним, что в ходе обсуждения новых требований в ОГС стало известно, что уже четыре застройщика готовы заключить соглашения о строительстве социальных объектов за свой счет и безвозмездной передаче городу.