Мэр Омска Шелест высказался о перспективах застройки частного сектора

«СуперОмск» обратился с вопросом к мэру Омска Сергею Шелесту, вызовут ли новые требования интерес застройщиков к частному сектору. Учитывая высокую стоимость строительства школ и детсадов, можно предположить, что в некоторых случаях застройщикам будет выгоднее выкупать на эти средства частный сектор.
«В строительстве все процессы, так или иначе, взаимосвязаны. Мы наблюдаем интерес застройщиков к частному сектору, есть проекты на стадии реализации, такие как микрорайон “Северное сияние” в Центральном округе, но при формировании проектов КРТ в секторе индивидуальной жилой застройки на первый план выходят взаимоотношения владельцев земельных участков и потенциального застройщика: не всегда люди с легкостью меняют привычный уклад жизни и готовы к быстрым переговорам.
Так или иначе, нам нужно идти по пути замены старого частного фонда на современные жилые микрорайоны. Город должен развиваться, и его облик неизбежно меняется«, — сообщил Сергей Шелест по обращению “СуперОмска”.
Напомним, что в ходе обсуждения новых требований в ОГС стало известно, что уже четыре застройщика готовы заключить соглашения о строительстве социальных объектов за свой счет и безвозмездной передаче городу.