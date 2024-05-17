Мэр Омска Шелест высказался о перспективах застройки частного сектора

«В строительстве все процессы, так или иначе, взаимосвязаны. Мы наблюдаем интерес застройщиков к частному сектору, есть проекты на стадии реализации, такие как микрорайон “Северное сияние” в Центральном округе, но при формировании проектов КРТ в секторе индивидуальной жилой застройки на первый план выходят взаимоотношения владельцев земельных участков и потенциального застройщика: не всегда люди с легкостью меняют привычный уклад жизни и готовы к быстрым переговорам.