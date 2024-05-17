«Ночь музеев» в 2024 году в Перми. Программа мероприятий

18 мая Пермский край присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Для посетителей приготовили разнообразные программы на любой вкус и возраст. Куда можно пойти пермякам?
Пермский краеведческий музей
Посетители филиалов узнают о мифологии коми-пермяков, о жизни в Мотовилихинской волости, смогут опробовать разные виды сварки, научатся основам ремёсел и старинного пения по крюкам.
Дом Мешкова (6+)
Адрес: ул. Монастырская, 11.
Начало в 18.00.
В течение вечера все желающие смогут пройтись по залам экспозиции «Пространство пермской истории», выполняя задания квеста. Также в «Ночь музеев» в Доме Мешкова состоятся: экскурсия «Луншöрика, вакуль, вöрись» по детской выставке «Кто там?!» о мифологии коми-пермяков, настольная игра «Речной вокзал» о жизни в Перми в 1960—1970 гг., мастер-класс по художественной гравировке на стекле «Золотая рыбка», фольклорная программа «Разрешите поплясать, разрешите топнуть», лекция о настольных играх «Люди, играющие в игры».
Завершит «Ночь музеев» концерт на террасе Дома Мешкова. В исполнении Глафиры и Алексея Утёмовых прозвучат песни Евгения Чичерина и группы «Хмели-Сунели», песни на стихи пермского поэта Дмитрия Долматова и популярные песни российских композиторов.
Музей пермских древностей (6+)
Адрес: ул. Сибирская, 15.
Начало в 18.00.
Гостей музея приглашают присоединиться к интерактивной программе «Ныряй в пермское море!» В программе: мастер-класс «Пермь во всех красках» по украшению деревянной броши и дизайну сувенирной банкноты, детская программа «Морские ясли», занятие «Комната открытий» с изучением микромира песков из разных уголков планеты, перформанс «Древние существа» от школы фламенко Алены Труновой и проекта «О. Р. З. А.», мероприятие-медитация «Взгляд в прошлое».
Детский музейный центр (6+)
Адрес: ул. Пермская, 78.
Начало в 16.00.
Гости Детского музейного центра смогут принять участие в экскурсиях «Из чего состоит город», «Нескучная прогулка» и «Дома бывают разные», узнать о городском освещении и сделать светильник с любимыми достопримечательностями Перми, с шумовиком-затейником Дмитрием Спириным в пространстве музея воссоздать звук оживлённой городской улицы, послушать сказку-концерт от группы «Пальчик мимо».
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (0+)
Адрес: Пермский муниципальный округ, д. Гора.
Начало в 17.00.
Посетителей приглашают поиграть в народные игры, освоить азы пения по крюкам, послушать былички — рассказы о нечистой силе, окружающей крестьянский быт, научиться основам ремёсел, бытовавших на территории Прикамья (набойка на ткани, роспись, традиционная кукла), а также присоединиться к экскурсии «Хохловка: нюансы», участники которой смогут взглянуть на музей глазами сотрудников и специалистов. Экскурсию проводит научный сотрудник музея Светлана Глезденёва.
Музей-диорама (0+)
Адрес: ул. Огородникова, 2.
Начало в 18.00.
Гостей ждёт танцевальный мастер-класс «Танцплощадка “Май 45-го”. Вместе с участниками ансамбля старинного танца “Velada” можно разучить танцы 1930−1940 гг.: вальс, польку, краковяк, падеспань, таити-трот, тустеп, венгерку. Наряды в довоенном и военном стиле приветствуются. Автор музейных экспозиций, заведующая Музеем-диорамой Ирина Пятаева проведёт экскурсию по музею. Речь пойдёт о городах-заводах — медеплавильном и пушечном, о царь-пушке и царь-молоте, о жизни в Мотовилихинской волости на 32 ₽ в месяц, о революционных событиях в Мотовилихе, о появлении Музея-диорамы и многом другом.
Также на смотровой площадке горы Вышка будет установлен бинокуляр.
Дом-музей Н. Г. Славянова (0+)
Адрес: ул. 1905 года, 37.
Начало в 16.00.
Здесь одновременно будут работать семь площадок. Под руководством профессионалов участники «Ночи музеев» смогут опробовать разные виды сварки — полуавтоматическую, аргонодуговую и лазерную, а также узнать о способах определения дефектов в сварных соединениях.
Дом-музей «Подпольная типография» (12+)
Адрес: ул. Монастырская, 142.
Начало в 16.00.
Гостей ждёт экскурсия-прогулка «Подполка: от и до». Подпольная типография пермских революционеров была раскрыта в ночь на 10 июня 1906 г. Конный патруль остановил заблудившегося на ул. Монастырской молодого человека с тюком газетной бумаги и клочком бумаги в портсигаре с номером 142. Найти подпольную типографию нелегко и сейчас, но можно сделать это вместе, исследуя территорию вокруг музея.
Пермская художественная галерея (6+)
Адрес: Ул. Окулова, 75, к. 3.
Начало в 18.00.
В «Ночь музеев» посетителям галереи предлагают совершить путешествие в Древний Египет. Гостей ждут «Сказки Древнего Египта» в исполнении актёра Александра Смирнова, лекция «Ка в гостях у Ба» Владимира Береснёва, авторские экскурсии Ксении Зубакиной и Григория Ноговицына по экспозиции «Немного страшная выставка».
Посетители увидят две древнеегипетские мумии и другие подлинные экспонаты египетской коллекции, узнают, когда и где возникла страна пирамид, как были устроены династии фараонов и по каким законам существовало общество, есть ли что-то общее между христианством и религией Древнего Египта.
Для детей подготовили отдельную программу мастер-классов, на которых можно узнать о пирамидах и их истории, создать свою миниатюрную пирамиду с внутренними коридорами, сокровищами и мумиями, послушать мифы о древнеегипетских богах и богинях, изготовить краску по древним рецептам и раскрасить деревянные значки в древнеегипетском стиле.
Можно будет познакомиться с реставраторами Верой Деменевой, Ириной Субботиной и Ольгой Коробейниковой, узнать о тонкостях восстановления тканей, графики и живописи.
Permm (16+)
Адрес: ул. Крисанова, 4.
Начало в 17.00.
«Первую “Ночь музеев” в нашем новом доме мы решили посвятить любимым гостям! — рассказали в Музее современного искусства. — Всю “Ночь” вместе с художниками, музыкантами, экскурсоводами и командой музея будем клеить обои, лепить пельмени и обязательно устроим вечеринку».
Пермский зоопарк (0+)
Адрес: ул. Монастырская, 10.
Начало в 12.00.
Посетителей ожидает программа с показательными кормлениями животных, экскурсией по ночному миру обитателей зоопарка и квест-прогулкой.
Участие во всех мероприятиях осуществляется по входному билету.