«Ночь музеев» в 2024 году в Перми. Программа мероприятий

Гостей ждёт танцевальный мастер-класс «Танцплощадка “Май 45-го”. Вместе с участниками ансамбля старинного танца “Velada” можно разучить танцы 1930−1940 гг.: вальс, польку, краковяк, падеспань, таити-трот, тустеп, венгерку. Наряды в довоенном и военном стиле приветствуются. Автор музейных экспозиций, заведующая Музеем-диорамой Ирина Пятаева проведёт экскурсию по музею. Речь пойдёт о городах-заводах — медеплавильном и пушечном, о царь-пушке и царь-молоте, о жизни в Мотовилихинской волости на 32 ₽ в месяц, о революционных событиях в Мотовилихе, о появлении Музея-диорамы и многом другом.