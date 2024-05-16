Главные новости к вечеру 16 мая

Россия и КНР выступили против затягивания конфликта на Украине

Си Цзиньпин назвал необходимым «уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран», Россия сочла эту позицию объективной.



Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Украина может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.



В Черном море уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ

Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму



Глава МВД Словакии заявил об угрозе гражданской войны

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было политически мотивированным.



Умер художник Сергей Андрияка

Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет.