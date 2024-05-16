Россия и КНР выступили против затягивания конфликта на Украине
Си Цзиньпин назвал необходимым «уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран», Россия сочла эту позицию объективной.
Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова
Украина может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.
В Черном море уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ
Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму
Глава МВД Словакии заявил об угрозе гражданской войны
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было политически мотивированным.
Умер художник Сергей Андрияка
Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет.
Главные новости к вечеру 16 мая
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Россия и КНР выступили против затягивания конфликта на Украине