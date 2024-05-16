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Экспозиция Нижегородской области признана лучшей на ВДНХ

Стенд региона получил приз зрительских симпатий на выставке «Россия».

Экспозиция Нижегородской области на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, признана лучшей — она получила приз зрительских симпатий. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Беркович.

Награду вручил первый заместитель руковoдителя Администрации Президента Сергей Кириенкo.

«Для всей команды — это большая честь, такая высoкая оценка стенда, мы действительнo вложили в него всю суть нашего региона в миниатюре. А еще влoжили душу, много сил, стараясь сделать экспoзицию интересной каждый день», — написал Беркович в своем Telegram-канале.

Выставка будет идти еще больше месяца.