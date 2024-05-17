В магазинах Красноярска нашли молоко с кишечной палочкой

Мониторинг провел Красноярский центр стандартизации и метрологии.
Специалисты закупили 10 образцов пастеризованного молока, которое можно купить в крупных торговых сетях краевого центра. В 6 случаях экспертами были найдены нарушения требований безопасности.
Так, в некоторых образцах нашли бактерии кишечной палочки. Также обнаружены нарушения маркировки товара, низкий процент жира, фальсификат и недопустимую кислотность.
Безопасными признали марки «Домик в деревне», «Простоквашино», «Лента» и «Сибиржинка».
Ранее в Красноярске нашли полуфабрикаты с сальмонеллой и кишечной палочкой.