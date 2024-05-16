Майский холод в Волгограде сменят потепление и дожди

В конце недели в Волгограде на смену майским холодам придет тепло, сообщили синоптики регионального ЦГМС. Но в выходные 18 и 19 мая 2024 погода не порадует горожан: по прогнозу ожидаются дожди и сильный ветер. На Волгоградскую область надвигаются грозы и туман, хотя к воскресенью воздух и прогреется до +21…+22 градусов.
Так, в пятницу 17 мая 2024 погода в Волгограде не принесет существенных осадков. Ночью будет +4…+6 градусов, днем — до +20. В субботу ночью будет чуть теплее — до +8, днем — кратковременный дождь и максимум +20. Днем в воскресенье, 19 мая, снова прогнозируют небольшой дождь, температура чуть повысится — до +21 градуса, ночью будет до +10.
В Волгоградской области день 17 мая также пройдет без существенных осадков. Ночью местами похолодает до +1 градуса, днем будет +15…+20. В субботу местами зарядят дожди и грозы с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. В воскресенье к ним местами присоединится туман. Температура ночью — +7…+12 градусов, местами до +3, днем воздух прогреется максимум до +22.
Зато холод задержит массовое нашествие комаров на Волгоград минимум на неделю.