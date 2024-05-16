Майский холод в Волгограде сменят потепление и дожди

Так, в пятницу 17 мая 2024 погода в Волгограде не принесет существенных осадков. Ночью будет +4…+6 градусов, днем — до +20. В субботу ночью будет чуть теплее — до +8, днем — кратковременный дождь и максимум +20. Днем в воскресенье, 19 мая, снова прогнозируют небольшой дождь, температура чуть повысится — до +21 градуса, ночью будет до +10.