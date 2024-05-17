«Они изначально относились к нам предвзято»: жены футболистов красноярского «Енисея» рассказали о драке на базе отдыха

Потом приехала Росгвардия, но по словам Анны Бардыбахиной, с сотрудниками спокойно и вежливо поговорили, объяснили ситуацию, а те уже передали администрации, что действительно никаких нарушений нет, поэтому Росгвардия сделать ничего не может. Позже люди из компании футболистов даже ходили по беседкам и спрашивали отдыхающих, мешает ли им музыка, но против никто не был. Анна говорит, что людям по их словам даже нравилась музыка и они могут подтвердить её слова. Через некоторое время сотрудники Росгвардии приехали во второй раз и сообщили, что на компанию футболистов пожаловались отдыхающие в одной из беседок. После этого колонку выключили.