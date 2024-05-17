«Они изначально относились к нам предвзято»: жены футболистов красноярского «Енисея» рассказали о драке на базе отдыха

Своей версией случившегося с «КП-Красноярск» поделились жена Вячеслава Бардыбахина Анна и жена Андрея Окладникова Анастасия, которые были на месте с самого начала.
Напомним, конфликт между компанией красноярских футболистов и другими отдыхающими произошёл ещё в понедельник 13 мая. Футболистов «Енисея» Андрея Окладникова, Вячеслава Бардыбахина и Владимира Хозина обвинили в драке с семьёй на базе отдыха «Зелёнка». Ранее свою версию произошедшего рассказал Владимир Хозин, а генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев пообещал разобраться и сказал, что работа с футболистами уже проведена.
Анна Бардыбахина считает, что девушка, которая написала в соцсетях о конфликте, выставила всё так, как было выгодно именно ей. Обвинявшим было, что скрывать, поэтому по словам женщины, видео могли быть отредактированы.
На базе отдыха футболисты отдыхали большой компанией, вместе своими жёнами, играла музыка, всё было мирно. Как рассказывает Анна, к ним подходили люди с соседних беседок и даже могли станцевать. Через какое-то время к отдыхающей компании начали подходить администраторы базы отдыха с просьбой сделать музыку потише, но так как на часах не было ещё 11 вечера, выключать музыку не стали.
Потом приехала Росгвардия, но по словам Анны Бардыбахиной, с сотрудниками спокойно и вежливо поговорили, объяснили ситуацию, а те уже передали администрации, что действительно никаких нарушений нет, поэтому Росгвардия сделать ничего не может. Позже люди из компании футболистов даже ходили по беседкам и спрашивали отдыхающих, мешает ли им музыка, но против никто не был. Анна говорит, что людям по их словам даже нравилась музыка и они могут подтвердить её слова. Через некоторое время сотрудники Росгвардии приехали во второй раз и сообщили, что на компанию футболистов пожаловались отдыхающие в одной из беседок. После этого колонку выключили.
Непосредственно конфликт начался тогда, когда из беседки вышел большой мужчина, который матерился и в принципе грубо разговаривал. Вслед за ним вышла женщина, которая послала Хозина в известном направлении, на что тот ей ответил симметрично. После этого большой мужчина накинулся на футболиста.
Как говорил Анна, моменты с руганью тоже были запечатлены на видео, но почему-то в Сети их нет.
Реакция Анны Бардыбахиной на произошедший конфликт
Вячеслав Бардыбахин, по словам женщины, попытался разнять драку, но сзади на него накинулся мужчина в белой футболке с видео. Примерно в этот момент Анна побежала к соседней беседке, чтобы попросить мужчин оттуда остановить конфликт.
«Те люди, которых я позвала помочь, очень хорошие люди, которые помогли разнять всех, женщина с ребенком очень смелая и спасибо ей большое, что не смотря ни на что, она заступилась за нас. Они все могут подтвердить, как все было, уже дали свои комментарии сми и готовы все свидетельствовать».
Анна отмечает, что во время отдыха все себя прилично вели, не орали. Но считает, что другая компания изначально относилась к ним предвзято, так как знали, что рядом находится компания футболистов, потому и телефоны с камерами были наготове. Анастасия Окладникова уточнила, что ни она, ни её муж не пили во время отдыха и называет всю историю, рассказанную в соцсетях враньём.
Реакция Анастасии Окладниковой на произошедший конфликт
«Мне нечего сочинять, говорю как есть, потому что ужасно обидно за то, в каком свете выставлены Хозин и Бардыбахин. Хочу заметить, что про нас писали, что мы вели себя как свиньи, неподобающе».
В краевом МВД уже проводят проверку по поводу конфликта.