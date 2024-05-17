В Перми первая половина мая стала самой холодной с 1986 года

В Перми первая половина мая 2024 года стала самой холодной с 1986 года. В результате целой серии масштабных арктических вторжений средняя температура воздуха составила +3,1. Это ниже нормы на 6−7 градусов, рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.
Заморозки в первой половине мая на территории краевой столицы были постоянным явлением, но рекордов холода не отмечено. По данным синоптиков, в течение 9 суток из 15 столбики термометров опускались ниже нуля градусов. Самой холодной была ночь на 15 мая с минимумом −2,6 градусов.
Кроме того, первая половина мая оказалась богатой на осадки. За этот период в Перми их выпало 57 мм. Это выше месячной нормы мая. Отмечается, что при таком температурном фоне осадки в начале месяца выпадали в основном в виде снега. Нередко в городе формировался снежный покров.