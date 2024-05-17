В Перми первая половина мая стала самой холодной с 1986 года

Кроме того, первая половина мая оказалась богатой на осадки. За этот период в Перми их выпало 57 мм. Это выше месячной нормы мая. Отмечается, что при таком температурном фоне осадки в начале месяца выпадали в основном в виде снега. Нередко в городе формировался снежный покров.