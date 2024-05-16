Самарцы поддерживают идею запрета продажи энергетиков подросткам

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 83% одобряют идею запрета продажи энергетических напитков подросткам. Родители отмечают, что энергетики могут быть опасны для здоровья и вредны для сердечно-сосудистой системы. Против подобного законопроекта всего 5% опрошенных, они считают, что запретный плод будет еще слаще.