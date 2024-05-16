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Нижегородский метрополитен изменит часы работы в «Ночь музеев»

В ночь с 18 на 19 мая станции будут работать по новому временному графику.

Источник: Нижегородская правда

Режим работы метрополитена в Нижнем Новгороде изменится в день проведения Всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщили представители метро в соцсетях.

В ночь с 18 на 19 мая станции будут работать по новому временному графику. Так, все станции закроются в 01.00, а откроются в 05.15.

Последние вагоны отправятся с конечных остановок в 01.03.

Напомним, что Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в эту субботу, 18 мая, в Нижегородской области (0+). В этот день будут работать около 90 площадок в Нижнем Новгороде и других муниципалитетах.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что бесплатный шаттл до Щелоковского хутора пустят в «Ночь музеев».

метро