В Воронеже подготовили 45 мероприятий ко Дню пограничника

Мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий, посвященных Дню пограничника, который в России отмечают 28 мая. В программу войдут спортивные и культурные события общегородского масштаба, а также мероприятия в отдельных районах столицы Черноземья.
На стадионе «Динамо» в воскресенье, 19 мая, состоится турнир по мини-футболу среди кадетских образовательных организаций региона, посвященный памяти бойцов 41-го пограничного полка НКВД, павших в боях за Воронеж.
В понедельник, 27 мая, в музее истории Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ) пройдет экскурсия, на которой посетителям расскажут о военнослужащих 41-го полка НКВД.
В 10:00 вторника, 28 мая, в Храме пророка Самуила состоится панихида о пограничниках, погибших при защите Отечества. В 14:00 запланирована пешеходная экскурсия «Воронеж — город-крепость», организованная Туристско-информационным центром. Торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника и 30-летию образования Западной группы Пограничных войск Российской Федерации, пройдет в 15:00 в здании Воронежской филармонии (площадь Ленина, 11а).
Помимо этого, в районах города подготовили флэшмобы, конкурсы рисунков, книжные выставки, военно-спортивные соревнования и другие тематические мероприятия. Ознакомиться с программой можно по ссылке.