В Воронеже подготовили 45 мероприятий ко Дню пограничника

В 10:00 вторника, 28 мая, в Храме пророка Самуила состоится панихида о пограничниках, погибших при защите Отечества. В 14:00 запланирована пешеходная экскурсия «Воронеж — город-крепость», организованная Туристско-информационным центром. Торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника и 30-летию образования Западной группы Пограничных войск Российской Федерации, пройдет в 15:00 в здании Воронежской филармонии (площадь Ленина, 11а).