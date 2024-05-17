В Краснокамске началось благоустройство центральной набережной

В Краснокамске начался второй этап благоустройства центральной набережной Камы. Речь идет об участке в районе Храма святой великомученицы Екатерины. Благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Сейчас на набережной ведутся подготовительные и планировочные работы. Здесь обустроят пешеходные дорожки, установят освещение и входную группу. Также на территории появится детская игровая площадка. Завершить все ремонтные работы планируется до конца года.
Напомним, ранее по нацпроекту в Краснокамске благоустроили четыре общественных пространства. Преобразился центральный городской парк культуры и отдыха, сквер им. Бажова, сквер Молодоженов и Городской парк по ул. К. Маркса. В следующем году будет обустраиваться сквер Звездный.