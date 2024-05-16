Самарская пара поженилась на выставке «Россия»

Молодая пара из Самарской области поженилась на выставке-форуме «Россия» в Москве в четверг, 16 мая 2024 года. Глава региона Дмитрий Азаров поздравил самарцев Александра и Анастасию с созданием новой семьи.
— Поздравляю вас. Вы прекрасная пара. Очень надеюсь, что свою любовь вы пронесете через годы, через десятилетия, — отметил Дмитрий Азаров.
Торжественная церемония прошла на главной уличной сцене ВДНХ. На глазах тысяч посетителей молодожены станцевали первый танец в статусе супругов. В столицу также прибыли родители молодоженов. Дмитрий Азаров поблагодарил родителей самарцев за достойное воспитание детей.