Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская пара поженилась на выставке «Россия»

Губернатор Самарской области поздравил молодоженов из губернии.

Источник: Комсомольская правда

Молодая пара из Самарской области поженилась на выставке-форуме «Россия» в Москве в четверг, 16 мая 2024 года. Глава региона Дмитрий Азаров поздравил самарцев Александра и Анастасию с созданием новой семьи.

— Поздравляю вас. Вы прекрасная пара. Очень надеюсь, что свою любовь вы пронесете через годы, через десятилетия, — отметил Дмитрий Азаров.

Торжественная церемония прошла на главной уличной сцене ВДНХ. На глазах тысяч посетителей молодожены станцевали первый танец в статусе супругов. В столицу также прибыли родители молодоженов. Дмитрий Азаров поблагодарил родителей самарцев за достойное воспитание детей.