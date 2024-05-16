Пригородные электрички в Петербурге переходят на летний график с 26 мая

В сравнении с зимним графиком, в частности, на 5,1% увеличится количество пар поездов по будним дням и на 15,6% — по выходным. Как сообщили 16 мая в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, усиление маршрутов движения произойдет на всех направлениях.
Среднесуточно в летний период в Петербурге и Ленобласти будут курсировать: по рабочим дням — 383 пары поездов, по выходным — 367 пар поездов.
С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, на сайте СЗППК, а также в приложении «РЖД Пассажирам».
Ранее «Ъ-СПб» писал о назначении дополнительных электричек в Петербурге с связи с увеличением пассажиропотока во второй половине апреля.