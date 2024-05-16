Пригородные электрички в Петербурге переходят на летний график с 26 мая

В сравнении с зимним графиком, в частности, на 5,1% увеличится количество пар поездов по будним дням и на 15,6% — по выходным. Как сообщили 16 мая в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, усиление маршрутов движения произойдет на всех направлениях.