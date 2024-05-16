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Стало известно, когда в Петербурге полностью отключат отопление

Отопительный сезон в Петербурге закончится 17 мая.

Источник: AP 2023

Отопительный сезон в Петербурге полностью завершится 17 мая. По данным «Фонтанкки», распоряжение об этом подписал глава комитета по энергетике Станислав Протасов 16 мая.

Согласно документу, батареи должны окончательно отключить в пятницу с 12 часов дня. Решение принято «с учетом метеорологического прогноза по Санкт-Петербургу о повышении температуры наружного воздуха».

Напомним, на периодическое протапливание Петербурге перешли с 15 мая. Традиционным критерием для окончания отопительного периода являются пят дней со среднесуточной температурой выше 8 градусов.

16 мая стало одним из самых солнечных дней в Петербурге за всю историю наблюдений. При этом главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что в прогнозах на ближайшие дни теплая и сухая погода.

На периодическое протапливание прошлой осенью город перешел 2 октября, а полноценный отопительный период начался с 6 октября.

ЖКХ