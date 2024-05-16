Россия ввела новые правила для посылок в Беларусь

Представитель «Почты России», сославшись на белорусские законы, рассказал, что теперь для отправки посылок в Беларусь из России требуется указывать более подробные данные.
Согласно новым правилам, необходимо указывать информацию о получателе, описывать отправляемые вещи и указывать их стоимость. Все эти сведения нужно внести в бланк декларации и приложить к посылке при ее оформлении для отправки в Беларусь.
Изменения, которые появились еще в конце прошлого года, отразились задержками и увеличением срока доставки грузов и почтовых отправлений на несколько дней.
Сроки доставки некоторых грузов из России в Беларусь увеличились вдвое. Цена тоже растет.