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Россия ввела новые правила для посылок в Беларусь

Посылки из России в Беларусь теперь требуют дополнительного оформления отправителем. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Представитель «Почты России», сославшись на белорусские законы, рассказал, что теперь для отправки посылок в Беларусь из России требуется указывать более подробные данные.

Согласно новым правилам, необходимо указывать информацию о получателе, описывать отправляемые вещи и указывать их стоимость. Все эти сведения нужно внести в бланк декларации и приложить к посылке при ее оформлении для отправки в Беларусь.

Изменения, которые появились еще в конце прошлого года, отразились задержками и увеличением срока доставки грузов и почтовых отправлений на несколько дней.

Сроки доставки некоторых грузов из России в Беларусь увеличились вдвое. Цена тоже растет.

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