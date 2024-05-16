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Улицу Генкиной частично перекроют в Нижнем Новгороде по 28 июня

Это связано с ремонтными работами на инженерных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Улицу Генкиной частично перекроют в Нижнем Новгороде с 17 мая по 28 июня. Движение транспорта будет прекращено в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение транспорта будет закрыто по проезжей части между домами № 66 и № 46 по улице Генкиной и домом № 19 по улице Дунаева. Проезд перекроют с 06.00 17 мая до 23.59 28 июня. Автомобилисты смогут объехать зону проведения работ по прилегающим улицам.

Напомним, Мызинский мост частично перекрыли в Нижнем Новгороде с 14 мая. Это связано с проведением ремонтных работ внутри моста.