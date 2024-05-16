Улицу Генкиной частично перекроют в Нижнем Новгороде по 28 июня

Улицу Генкиной частично перекроют в Нижнем Новгороде с 17 мая по 28 июня. Движение транспорта будет прекращено в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.