С 17 мая в Ростовской области резко похолодает

На Дону 17 мая ожидается похолодание до −2 градусов. Об этом жителей Ростовской области предупредили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.
По прогнозам, уже во второй половине ночи с 16 на 17 мая столбики термометров опустятся до −1 — −2 градусов. Однако в дневное время воздух прогреется до +19 градусов.
Напомним, в Ростовской области из-за заморозков в начале мая пострадали посевы на площади более 140 тысяч га. По этой причине на Дону ввели режим ЧС.