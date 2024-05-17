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С 17 мая в Ростовской области резко похолодает

Похолодание до −2 ожидается в Ростовской области 17 мая.

Сейчас в Остине: +19° 5 м/с 83% 742 мм рт. ст. +21°

На Дону 17 мая ожидается похолодание до −2 градусов. Об этом жителей Ростовской области предупредили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

По прогнозам, уже во второй половине ночи с 16 на 17 мая столбики термометров опустятся до −1 — −2 градусов. Однако в дневное время воздух прогреется до +19 градусов.

Напомним, в Ростовской области из-за заморозков в начале мая пострадали посевы на площади более 140 тысяч га. По этой причине на Дону ввели режим ЧС.