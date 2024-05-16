В Петербурге тысячами изымают с улиц электросамокаты

В рамках полицейской профилактической операции «Кикшеринг» проверяется соблюдение пользователями электросамокатов действующих правил, а также следование кикшеринговых компаний договоренностям, которые были заключены с городской властью.
В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательства штрафовать пользователей за движение с нарушением правил и самим не размещать самокаты в запрещенных местах. Однако эти договоренности, что каждый день видят петербуржцы, нередко нарушаются.
Как напомнили в УГИБДД, СИМ запрещено оставлять на тротуарах шириной менее полутора метров, ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, ближе 5 метров от подземных переходов, а также на мостах и путепроводах.
Как рассказали в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, только в ходе одного ночного рейда 14 мая было изъято более 2200 арендуемых СИМ, припаркованных в нарушение правил; в последующие два дня полиция вывезла с улиц еще несколько тысяч электросамокатов.
По данным дорожной полиции Петербурга, с 1 марта по 31 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге произошло 178 ДТП с участием СИМ, в которых погиб один человек, пострадало 177 человек, в том числе 22 ребенка.
В 2024 году в Петербурге уже зафиксировано 41 ДТП с участием СИМ, в которых пострадал 41 человек, в том числе 11 детей.