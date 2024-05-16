В Крыму проверяют «наливайки» на соблюдение требований к продаже алкоголя

Крымские «наливайки» проверяют на предмет соблюдения требований к продаже алкогольной продукции, сообщил начальник управления лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности министерства промышленной политики Республики Крым Владимир Конивченко.
Основным выявленным нарушением стала продажа алкоголя на вынос ночью, хотя по закону спиртное должно продаваться и употребляться только в стенах заведения.
Рейды проводятся по многочисленным обращениям граждан. По итогам восьми рейдов составлено шесть административных протоколов. Материалы передаются в суд. Кроме того, минпром может обратиться в суд для аннулирования лицензии на продажу алкоголя.