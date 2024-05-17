Темой «Ночи музеев» в Краснодаре станут семейные традиции

В Краснодаре 18 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В 2024 году она посвящена Году семьи и названа «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Учреждения культуры краевого центра будут бесплатно открыты с 18:00 и до 23:00.