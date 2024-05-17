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Темой «Ночи музеев» в Краснодаре станут семейные традиции

В 2024 году всероссийская акция приурочена к Году семьи.

В Краснодаре 18 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В 2024 году она посвящена Году семьи и названа «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Учреждения культуры краевого центра будут бесплатно открыты с 18:00 и до 23:00.

«Максимально креативная программа ждет гостей краснодарских музеев в этот вечер: авторские экскурсии и видеопутешествия, вечера романсов и фестивали бардовской песни, квизы, мастер-классы и мультимедийные презентации», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Впервые к акции присоединится медиацентр «Дом журналистики». В холле центра пройдет выставка, посвященная кубанским СМИ, а во внутреннем дворике будет работать кинолекторий.

выставки и музеи