Метеоролог КФУ дал прогноз погоды в Татарстане на вторую половину мая

При этом он предупредил, что в ближайшие дни ночью температура может опускаться ближе к 0 градусов. Более того, в эту пятницу, 17 мая, в республике ожидаются осадки, но в целом погода будет ясной. Причина таких «неполадок» — антициклон, который пока хозяйничает в Татарстане.