Правительство запретит добавлять ароматизаторы в жидкости для «электронок»

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян считает, что запрет ароматизаторов позволит значительно снизить привлекательность вейпов — а значит, и ущерб от их потребления. «Сейчас люди думают: “Что может быть плохого в этом сладком паре? Ведь все едят сладкую вату, шоколад и фрукты”. Да, эти продукты могут содержать похожие ароматизаторы. Но когда человек их глотает, то они просто перевариваются в желудке. А вот вдыхать эти ароматизаторы гораздо опаснее для здоровья, — комментирует Гамбарян.— Например, вейпы со вкусом вишни содержат большие концентрации бензальдегида, а сладкий вкус попкорна вызван испарением диацетила».