Правительство запретит добавлять ароматизаторы в жидкости для «электронок»

Проект правительственного распоряжения (есть у «Ъ») разработал Минздрав России. Этот документ запрещает «выпуск в обращение» веществ, «направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина) и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость». Поправки к ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», наделяющие правительство правом устанавливать такой запрет, были приняты в апреле 2023 года. Авторы поправок — председатель Госдумы Вячеслав Володин и более 400 депутатов всех фракций.
Перечень запрещенных веществ подготовлен межведомственной рабочей группой, куда входят медики, ученые, а также представители Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Росалкогольтабакконтроля и депутаты Госдумы, сообщил «Ъ» источник, близкий к рабочей группе. Веществами, «направленными на повышение привлекательности» вейпов, они посчитали: пищевые добавки, БАДы, пищевые ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества, природные и синтетические сахара, лекарственные средства и экстракты лекарственных растений, а также «вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции». К добавкам, «усиливающим никотиновую зависимость», авторы перечня среди прочего отнесли производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрицу, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.
В пояснительной записке говорится, что цель такого радикального запрета — «сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи». Авторы документа ссылаются на международные исследования, которые показывают, что для подростков вкус вдыхаемого аэрозоля является главным фактором выбора электронных сигарет. Несовершеннолетние любят вейпы со вкусом конфет и жвачки, кофе, ментола и вишни. А вот взрослые потребители предпочитают жидкости со вкусом табака.
Наконец, авторы документа утверждают, что использование ароматизаторов в электронных сигаретах (за исключением вкуса табака) запрещено в Венгрии, Китае, Литве, Нидерландах, Норвегии, Финляндии и нескольких штатах США. По их оценке, экономические преимущества от снижения потребления никотинсодержащей продукции «существенно превосходят» любые потенциальные налоговые или иные доходы государства от ее продажи.
Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян считает, что запрет ароматизаторов позволит значительно снизить привлекательность вейпов — а значит, и ущерб от их потребления. «Сейчас люди думают: “Что может быть плохого в этом сладком паре? Ведь все едят сладкую вату, шоколад и фрукты”. Да, эти продукты могут содержать похожие ароматизаторы. Но когда человек их глотает, то они просто перевариваются в желудке. А вот вдыхать эти ароматизаторы гораздо опаснее для здоровья, — комментирует Гамбарян.— Например, вейпы со вкусом вишни содержат большие концентрации бензальдегида, а сладкий вкус попкорна вызван испарением диацетила».
Главный научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова уточняет, что вдыхание диацетила приводит к развитию серьезного заболевания — облитерирующего бронхиолита, также известного как «попкорновое легкое». А корица в нагревательной камере электронных сигарет превращается в коричный альдегид, говорит эксперт. Он раздражает дыхательные пути и приводит к бронхолегочным заболеваниям, включая рак легкого. «Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство ароматических добавок при нагревании превращаются в токсические вещества, образуют большое количество свободных радикалов. Просто не все добавки изучены на данный момент», — говорит Сахарова.
Маринэ Гамбарян добавляет, что параллельно с «эпидемией потребления электронных сигарет» врачи зафиксировали новое заболевание — EVALI. Речь идет о повреждении легочной ткани, которое может привести к дыхательной недостаточности и смерти. Кроме того, из-за электронных сигарет и вейпов появилась новая, труднодиагностируемая и почти неизлечимая форма рака. Ее вызывают именно те вещества, которые при вдохе поступают в легкие, а после запускают онкологический процесс непосредственно в отдаленных легочных бронхиолах, уточняет Гамбарян.
Президент Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) Лев Григорьев обращает внимание на то, что ароматические добавки применяются во многих видах никотинсодержащей продукции. Запрет их использования может привести к ограничению легального оборота продукции и росту нелегального рынка, предупреждает эксперт. Григорьев напоминает, что 1 марта 2024 года вступили в силу поправки к профильному ГОСТу «Жидкости для электронных систем доставки никотина». Там появился перечень запрещенных к использованию в жидкостях веществ — около 30 видов растений, в основном лекарственных. Подобный список запрещенных веществ также есть в проекте Техрегламента ЕАЭС. Президент ПАУРРЭНС считает эти перечни «исчерпывающими».
Российскую аудиторию вейпинга Лев Григорьев оценивает в 10 млн человек. Причем 5 млн используют только вейпы, а еще 5 млн — и другую никотинсодержащую продукцию. В основном это молодые люди 18−35 лет, признает он: «Это ожидаемо, с учетом того, что речь идет о новых инновационных продуктах. Классические курильщики — люди более старшего возраста». Лев Григорьев напоминает, что реализация никотинсодержащей продукции несовершеннолетним запрещена по аналогии с табаком и алкоголем. Снизить доступность вейпинга для несовершеннолетних возможно через уже существующие механизмы контрольно-надзорной деятельности, убежден эксперт.