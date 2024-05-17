Выходные в Воронеже: Русское лето, Ночь музеев, фестиваль итальянского кино

НОЧЬ МУЗЕЕВ.
18 мая пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Тема культурного проекта в этом сезоне — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» — посвящена Году семьи. В культурных учреждениях пройдет множество мероприятий. «Комсомолка» собрала путеводитель по самым интересным — воронежцев ждут детективы, квизы, мастер-классы, литературные встречи. Не все из них пройдут именно в вечернее время — некоторые начнутся еще днем. Многое — бесплатные. Полная программа здесь.
РУССКОЕ ЛЕТО.
На выходных 18 и 19 мая в Воронеже пройдет фестиваль «Русское лето». Темой форума в этом году станет литература и поэзия, рожденная на войне. Мероприятия пройдут в ВКЗ и на Советской площади.
Запланированы встречи с Германом Садулаевым, Михаилом Шолоховым, Дмитрием Артисом, Анной Долгаревой. Волонтеры, которые ездят в зону проведения СВО, поделятся опытом, расскажут о пережитых событиях и специфике своей профессии. Во встречах примут участие волонтеры из Штаба Захара Прилепина Юрий Мезинов, Ульяна Стриж, Дарья Ланько, представители Воронежских волонтерских организаций, а также Александр Заремба, военкор медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц. Воронежцы увидят выставку работ художника и военкора Глеба Эрвье. Пройдет обсуждение документальных фильмов с авторами и режиссерами, среди которых Семен Пегов и Макс Фадеев.
Вечером 18 мая на Советской площади состоится большой музыкально-поэтический концерт, в котором примут участием рок-группы 25/17, «Лампасы», «Сказки Черного города».
Вход свободный. 12+
На фестивале «Русское лето» выступит военкор «Комсомолки» Александр Коц, фото из личного архива Александра Коца.
ФЕСТ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО.
16 мая в кинотеатре «Спартак» стартовал фестиваль итальянского кино RIFF. Он продлится по 22 мая. Воронежским зрителям покажут лучшие новые фильмы из Италии. В программе 10-го форума 16 картин разных жанров и тематик, которые участвовали во многих европейских и международных кинофестивалях включая Венецианский кинофестиваль. Зрителей ждут новые роли Пьерфранческо Фавино, Нанни Моретти, Катрин Денев, Орнеллы Мути, Марко Джаллини, Алессандро Гассманна, Лауры Моранте и других звезд итальянского и мирового кино. Все фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами.
В списке картины «Лучшая жизнь», комедии «Из Тосканы с любовью», «Поездка в Милан», «Римский блюз», «Мужчины неидеального поведения», «Неспящий», «С меня хватит!», «Мое королевство», драмеди «Наши призраки», «Я живу не здесь!», «Нерешительный жених», «2+2», короткометражки альманаха «ITALIAN BEST SHORTS. Быть женщиной», документальные ленты «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!», «Умберто Эко. Библиотека мира», байопик «Данте. Вечность гения». 12+
МУЗЫКАЛЬНЫЙ УИК-ЭНД.
В выходные 18 и 19 мая на малой сцене театра оперы и балета состоятся два камерных концерта.
18 мая хор театра исполнит зажигательную латиноамериканскую и испанскую музыку. Гвоздь программы — «Креольская Месса» аргентинского гения и современного классика Ариэля Рамиреса. Это произведение считают одним из самых важных музыкальных сочинений ХХ века. В 2024-м отмечается 60-летие знаменитой композиции Рамиреса. На сегодняшний день растиражировано более 30 млн экземпляров записей «Креольской Мессы» в различных вариациях. Воронежцы услышат живое звучание в версии хора театра. Начало в 15.00, 12+
19 мая запланирован концерт камерной музыки. Откроет программу цикл «Времена года» Чайковского в переложении для фортепианного трио Гедике. Музыка «Времен года» наполнена лирическим чувством композитора, его любовью к жизни и восхищением окружающим миром. А во второй части прозвучит музыка Рахманинова. Он всегда восхищался Чайковским, считал его своим учителем. В программе прозвучит Элегическое трио № 1 соль минор Сергея Рахманинова. Шедевры великих русских композиторов исполнят Яна Мирошникова (скрипка), Наталья Волкова (виолончель, Москва), Екатерина Задонская (фортепиано). Начало в 15.00, 12+
БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В ПАРКАХ.
В Воронеже стартует сезон концертов под открытым небом. Яркую и зажигательную программу «Музыка кино» в эти выходные представит в парках Губернаторский эстрадно-духовой оркестр. Прозвучат любимые песни из кинофильмов, которые смотрели на видеокассетах.
18 мая в 18.00 музыканты выступят у фонтана в парке «Орленок». А 19 мая в 18.00 концерт состоится в парке «Дельфин». Вход свободный, 0+