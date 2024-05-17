Выходные в Воронеже: Русское лето, Ночь музеев, фестиваль итальянского кино

18 мая пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Тема культурного проекта в этом сезоне — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» — посвящена Году семьи. В культурных учреждениях пройдет множество мероприятий. «Комсомолка» собрала путеводитель по самым интересным — воронежцев ждут детективы, квизы, мастер-классы, литературные встречи. Не все из них пройдут именно в вечернее время — некоторые начнутся еще днем. Многое — бесплатные. Полная программа здесь.