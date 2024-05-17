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С космодрома Плесецк запустили ракету. В Ленобласти заметили

С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель с военными спутниками.

Источник: Фонтанка.ру

С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б». Об этом сообщает 17 мая «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ. Запуск провели Воздушно-космические силы России.

«С космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя “Союз 2.1б” с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.

Расстояние от Петербурга до космодрома Плесецк — около 600 км по прямой. И тем не менее запуск ракеты в Ленинградской области заметили — потому что ждали.

Фото и видео последствий старта разместили в сообществе «Астрофотоболото».

«Друзья, поздравляем с запуском с космодрома Плесецк! Ура, поехали! Вот такое фантастическое зрелище — “медуза”, входящая в верхние слои атмосферы», — говорит за кадром автор видео.

Наблюдателям повезло — небо над регионом было ясное, что для энтузиастов из Ленинградской области большая удача.

След ракеты можно было видеть также из Карелии, Вологодской области, и конечно, в Архангельской области.

космос