Астрономы рассказали, как и когда наблюдать за Цветочной Луной

Майское полнолуние, по информации Starwalk.space, называют Цветочной Луной — в честь множества цветов, распускающихся в этом месяце.
В других культурах полнолуние в это время года называют по-другому:
- у китайцев — Драконья Луна;
- у кельтов — Яркая Луна;
- у викканов — Заячья Луна;
- у чероки — Луна Земледелия.
«Несмотря на то, что полнолуние будет 23 мая, вам совсем не обязательно строго следовать этому времени: при наблюдении невооруженным глазом Луна будет казаться круглой и яркой накануне 22 мая и на следующий день после достижения полной фазы — 24 мая», — отметили ученые.
Наблюдать это полнолуние лучше всего вдали от высоких зданий и деревьев. На восходе Луна будет выглядеть больше обычного и приобретет золотистый оттенок.
Астрологи говорят, что майское полнолуние — идеальное время, чтобы открыто выразить свои самые глубокие чувства и эмоции. В 2024 году полная Луна в мае действительно будет расположена в созвездии Скорпиона (хотя ее местоположение может меняться из года в год).
Время полнолуния также подходит для того, чтобы:
- завершать дела и подводить итоги;
- медитировать, проводить духовные практики;
- заниматься творчеством — в это время пробуждаются скрытые таланты;
- выполнять обещания и отдавать долги;
- мириться.
Астрологи советуют провести это время как можно спокойнее, в уютной обстановке, больше гулять пешком, свести к минимуму физические нагрузки и следить за своим рационом.
Следующее полнолуние произойдет 2 июня 2024 года в 06:08.