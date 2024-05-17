Астрономы рассказали, как и когда наблюдать за Цветочной Луной

Астрологи говорят, что майское полнолуние — идеальное время, чтобы открыто выразить свои самые глубокие чувства и эмоции. В 2024 году полная Луна в мае действительно будет расположена в созвездии Скорпиона (хотя ее местоположение может меняться из года в год).