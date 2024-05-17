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Астрономы рассказали, как и когда наблюдать за Цветочной Луной

Ученые напомнили, что майское полнолуние, которое называют Цветочной Луной, произойдет 23 мая 2024 года в 18:53 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Vito Technology, Inc.

Майское полнолуние, по информации Starwalk.space, называют Цветочной Луной — в честь множества цветов, распускающихся в этом месяце.

В других культурах полнолуние в это время года называют по-другому:

  • у китайцев — Драконья Луна;
  • у кельтов — Яркая Луна;
  • у викканов — Заячья Луна;
  • у чероки — Луна Земледелия.

«Несмотря на то, что полнолуние будет 23 мая, вам совсем не обязательно строго следовать этому времени: при наблюдении невооруженным глазом Луна будет казаться круглой и яркой накануне 22 мая и на следующий день после достижения полной фазы — 24 мая», — отметили ученые.

Наблюдать это полнолуние лучше всего вдали от высоких зданий и деревьев. На восходе Луна будет выглядеть больше обычного и приобретет золотистый оттенок.

Астрологи говорят, что майское полнолуние — идеальное время, чтобы открыто выразить свои самые глубокие чувства и эмоции. В 2024 году полная Луна в мае действительно будет расположена в созвездии Скорпиона (хотя ее местоположение может меняться из года в год).

Время полнолуния также подходит для того, чтобы:

  • завершать дела и подводить итоги;
  • медитировать, проводить духовные практики;
  • заниматься творчеством — в это время пробуждаются скрытые таланты;
  • выполнять обещания и отдавать долги;
  • мириться.

Астрологи советуют провести это время как можно спокойнее, в уютной обстановке, больше гулять пешком, свести к минимуму физические нагрузки и следить за своим рационом.

Следующее полнолуние произойдет 2 июня 2024 года в 06:08.

космос