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В Хабаровске на месяц частично перекрыли улицу в центре города

Ограничения связаны с капитальным ремонтом теплотрассы.

Источник: Мэрия Иркутска

В центре Хабаровска в районе Железнодорожного вокзала почти на месяц частично перекрыта улица Владивостокская. Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал «Губерния».

— МУП Хабаровска «Тепловые сети» уведомляет о том, что в связи с капитальным ремонтом теплотрассы с 15.05.24 по 12.06.24 будет частично ограничено движение транспорта по одной из полос на улице Владивостокская напротив жилого дома № 40, — сообщает издание.

Для проведения капитального ремонта, специалисты вскроют дорожное полотно вдоль края проезжей части.