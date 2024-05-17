В Хабаровске на месяц частично перекрыли улицу в центре города

В центре Хабаровска в районе Железнодорожного вокзала почти на месяц частично перекрыта улица Владивостокская. Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал «Губерния».
— МУП Хабаровска «Тепловые сети» уведомляет о том, что в связи с капитальным ремонтом теплотрассы с 15.05.24 по 12.06.24 будет частично ограничено движение транспорта по одной из полос на улице Владивостокская напротив жилого дома № 40, — сообщает издание.
Для проведения капитального ремонта, специалисты вскроют дорожное полотно вдоль края проезжей части.