В Хабаровске на месяц частично перекрыли улицу в центре города

— МУП Хабаровска «Тепловые сети» уведомляет о том, что в связи с капитальным ремонтом теплотрассы с 15.05.24 по 12.06.24 будет частично ограничено движение транспорта по одной из полос на улице Владивостокская напротив жилого дома № 40, — сообщает издание.