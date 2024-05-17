Удачный билет: две жительницы Новосибирска выиграли по миллиону рублей в лотерею

Две жительницы Новосибирска стали обладательницами крупного выигрыша в лотерее — каждая из них выиграла по миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи», цитируемая новостным порталом «Вести Новосибирск».



Фельдшер Анна, которая часто покупает лотерейные билеты, рассказала, что ранее ее выигрыши не превышали 100 рублей. Однако на этот раз удача ей улыбнулась, и теперь она планирует потратить выигранный миллион на покупку автомобиля.



Продавец мебели Наталья, которая каждую неделю покупает по три лотерейных билета, также стала обладательницей крупного выигрыша. Ей на телефон пришло уведомление о выигрыше — первый билет принес ей 100 рублей, второй оказался пустым, а третий, к ее огромному удивлению, принес миллион рублей. Наталья поделилась, что решила положить деньги в банк на депозитный счет, чтобы они приносили доход.