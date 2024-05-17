Сильные ливни обрушатся на Владивосток: непогода будет бушевать два дня

Как передает портал gismeteo, в следующие выходные во Владивостоке пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.
В субботу, 25 мая, осадки будут сопровождаться ветром до 9 м/с, к вечеру он усилится до 12 м/с. Температура воздуха будет в пределах +11…+15 градусов.
В воскресенье, 26 мая, несмотря на осадки, станет теплее.
В понедельник, 27 мая, погода улучшится, осадки пойдут на убыль. Воздух прогреется до +18 градусов.
Напомним, Владивосток стал одним из самых дорогих городов для жизни в России. Аналитики сравнили цены на некоторые категории услуг в разных крупных города.