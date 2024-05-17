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Сильные ливни обрушатся на Владивосток: непогода будет бушевать два дня

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ФедералПресс. На следующей неделе во Владивостоке возможно сильное ухудшение погоды. По предварительным прогнозам, в приморской столице пройдут сильные дожди 25 и 26 мая.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 54% 752 мм рт. ст. +20°
Источник: AP 2023

Как передает портал gismeteo, в следующие выходные во Владивостоке пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.

В субботу, 25 мая, осадки будут сопровождаться ветром до 9 м/с, к вечеру он усилится до 12 м/с. Температура воздуха будет в пределах +11…+15 градусов.

В воскресенье, 26 мая, несмотря на осадки, станет теплее.

В понедельник, 27 мая, погода улучшится, осадки пойдут на убыль. Воздух прогреется до +18 градусов.

Напомним, Владивосток стал одним из самых дорогих городов для жизни в России. Аналитики сравнили цены на некоторые категории услуг в разных крупных города.