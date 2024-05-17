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Опасные виражи: во Владивостоке задержали дрифтера

Мужчина создавал аварийно-опасные ситуации на дороге.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке сотрудниками ГАИ задержали водителя, который устроил опасный дрифт, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморя.

Полицейские обнаружили в интернете видеозапись инцидента, произошедшего на улице Катерной, где водитель автомобиля Toyota Crown устроил дрифт на полосе для разворота. В результате рискованных манёвров он перекрыл проезжую часть, затрудняя движение других машин и создавая опасные ситуации на дороге.

В ходе мероприятий по розыску нарушителя полиция задержала 27-летнего жителя краевой столицы с девятилетним стажем вождения.

«Нарушителя доставили в отдел полиции № 2 для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности. Его также привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», — сообщили в полиции.

Проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, следователи Управления МВД России по Владивостоку возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля Toyota Mark II, который устроил дрифт и столкнулся с другим транспортным средством.