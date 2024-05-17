Опасные виражи: во Владивостоке задержали дрифтера

«Нарушителя доставили в отдел полиции № 2 для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности. Его также привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», — сообщили в полиции.