Американский центрфорвард Коул Касселс будет играть за омский «Авангард»

— Коул Касселс — праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось «Авангарда». Кроме того, Касселс имеет адекватный контрактный запрос, а это крайне важно при формировании платежной ведомости в условиях потолка зарплат. Он лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, что поможет ему с адаптацией в КХЛ, также он выразил полную готовность приехать в Россию, — прокомментировал генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.