Американский центрфорвард Коул Касселс будет играть за омский «Авангард»

Омский «Авангард» заключил контракт на один год с центральным нападающим Коулом Касселсом. Ранее американец выступал только за команды АХЛ.
В минувшем сезоне хоккеист сыграл 67 матче в составе клуба «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 очков. За все время Касселс принял участие в 486 матчах Американской хоккейной лиги (АХЛ), в ходе которых забросил 58 шайб и сделал 151 результативную передачу.
— Коул Касселс — праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось «Авангарда». Кроме того, Касселс имеет адекватный контрактный запрос, а это крайне важно при формировании платежной ведомости в условиях потолка зарплат. Он лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, что поможет ему с адаптацией в КХЛ, также он выразил полную готовность приехать в Россию, — прокомментировал генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Ранее мы писали, что руководство «Авангарда» продлил на три года контракт с форвардом Игорем Мартыновым.