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Сталa известна погода на выходные дни в Новосибирске

Дожди и солнце ожидаются в Новосибирске в выходные дни.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 54% 752 мм рт. ст. +20°
Источник: Сиб.фм

По данным синоптиков «Яндекс. Погоды», в Новосибирске во время выходных будет резкая смена погоды — от жаркой и солнечной до дождливой и холодной.

Так, в субботу, 18 мая, в городе ожидается от +14 до +22 градусов тепла. Весь день будет солнечная погода, без осадков. Максимальная скорость ветра составит 4,5 метров в секунду.

Однако уже в воскресенье, 19 мая, погода резко испортится. Ночью ожидается наиболее холодная температура воздуха — до +8 градусов. Днем поднимется до +18. Весь день будут лить дожди.

Напомним, что в Новосибирске сократилась площадь тления полигона.