Гимназия Хабаровска признана одной из лучших в России

Как рассказали в мэрии, учебное заведение принимало участие в IX Всероссийском конкурсе профмастерства «Образование XXI века». В номинации «Лидер образования 2023−2024 учебного года» гимназия одним из лидеров. Всего этой награды были удостоены образовательных учреждений из 28 регионов страны.