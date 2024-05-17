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Гимназия Хабаровска признана одной из лучших в России

Учреждение выиграло номинацию на всероссийском конкурсе «Образование XXI века».

Источник: Аргументы и факты

Гимназию № 1 Хабаровска одной из лучших на всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как рассказали в мэрии, учебное заведение принимало участие в IX Всероссийском конкурсе профмастерства «Образование XXI века». В номинации «Лидер образования 2023−2024 учебного года» гимназия одним из лидеров. Всего этой награды были удостоены образовательных учреждений из 28 регионов страны.

Городское управление образования отметило, что гимназия продемонстрировала высокий уровень преподавания, внедрение передовых образовательных практик и активное участие в жизни учеников. Всё это позволило ей войти в число победителей всероссийского конкурса и обойти многочисленных конкурентов.

«Такое достижение стало возможным благодаря совместным усилиям преподавателей, учащихся и родителей. Благодарим всех за труд, поддержку и стремление к совершенству!» — выразили благодарность в профильном управлении.

Конкурс «Образование XXI века» направлен на выявление и поощрение организаций, которые демонстрируют выдающиеся результаты в области образования и воспитания, применяют инновационные методики и технологии, а также способствуют всестороннему развитию учащихся.

образование