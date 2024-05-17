ФАС заинтересовалась завышенными ценами на бензин на Дальнем Востоке

Также Федеральная антимонопольная служба в скором времени примет решение относительно дочерней компании крупной нефтяной организации, которая, возможно, завышает цены на розничном рынке. По информации Росстата, средние цены на бензин для российских потребителей с 6 по 13 мая текущего года выросли до 55,1 рубля за литр. В течение этого периода производство бензина сократилось на 2,7%, составив 759,4 тысячи тонн, а производство дизельного топлива увеличилось на 0,8%, достигнув 1,68 миллиона тонн.