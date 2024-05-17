ФАС заинтересовалась завышенными ценами на бензин на Дальнем Востоке

«ФАС России проводит анализ ценовой ситуации в мелкооптовом сегменте и на АЗС в отдельных регионах ДФО и ЮФО. По итогам работы в мелкооптовом сегменте цена на дизель снизилась в Республике Крым — 2,8% (бензин на один %), в Ростовской области — 0,8%, Волгоградской области — один % (бензин на 2,6%)», — передает пресс-служба ведомства.
В настоящее время антимонопольная служба продолжает следить за ценами на топливо как в регионах юга России, так и на Дальнем Востоке. Сообщается, что ведомство проводит анализ стоимости в мелкооптовом секторе и на некоторых заправках.
Также Федеральная антимонопольная служба в скором времени примет решение относительно дочерней компании крупной нефтяной организации, которая, возможно, завышает цены на розничном рынке. По информации Росстата, средние цены на бензин для российских потребителей с 6 по 13 мая текущего года выросли до 55,1 рубля за литр. В течение этого периода производство бензина сократилось на 2,7%, составив 759,4 тысячи тонн, а производство дизельного топлива увеличилось на 0,8%, достигнув 1,68 миллиона тонн.
Ранее «ФедералПресс» расспросил эксперта топливного рынка о том, может ли в ближайшее время в России подешеветь бензин.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.