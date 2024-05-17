Рыбак заснял на видео удивительное явление на берегу в Приморье

Синий махаон или хвостоносец Маака — самая крупная в России дневная бабочка. Его считают символом дальневосточной фауны. Ближайшие родственники махаона Маака живут в субтропических и тропических лесах Китая, Индии, Вьетнама, поэтому экзотический облик этих бабочек особенно выделяется в природе Приморья.