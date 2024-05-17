Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты улучшают память

Специалисты красноярского ведомства напомнили школьникам-выпускникам о том, какие продукты стоит включить в рацион во время подготовки к экзаменам.

Источник: Freepik

Так, в день нужно есть по половинке авокадо или ананас (⅓ часть). Эти продукты помогут улучшить память.

Также помощником в «зубрежке» станет морковь. В ней содержится каротин и витамин А, которые благотворно влияют на обмен веществ в мозге и кровообращение.

Удивительно, но концентрации внимания можно достичь с помощью орехов. Они укрепляют нервную систему и стимулируют мозговую активность.

Еще может подойти репчатый лук. Он разжижает кровь, а также помогает справляться с эмоциональной усталостью и умственным переутомлением.

Более того, эксперты рекомендуют добавлять в пищу тмин. Его масла стимулируют нервную систему, повышают творческую активность.

здоровье