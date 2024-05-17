В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты улучшают память

Так, в день нужно есть по половинке авокадо или ананас (⅓ часть). Эти продукты помогут улучшить память.
Также помощником в «зубрежке» станет морковь. В ней содержится каротин и витамин А, которые благотворно влияют на обмен веществ в мозге и кровообращение.
Удивительно, но концентрации внимания можно достичь с помощью орехов. Они укрепляют нервную систему и стимулируют мозговую активность.
Еще может подойти репчатый лук. Он разжижает кровь, а также помогает справляться с эмоциональной усталостью и умственным переутомлением.
Более того, эксперты рекомендуют добавлять в пищу тмин. Его масла стимулируют нервную систему, повышают творческую активность.