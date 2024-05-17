Подсветка в виде флага России может появиться на фонарях на Конева в Омске

На опорах фонарей на улице Конева в Омске может появится светодиодная подсветка в цветах российского флага. Иллюминацию пока смонтировали в тестовом режиме.
Высота консольных светильников на порах фонарей пока составляет 85 см. Однако может быть увеличена до 1 метра.
— Приступили к пробному монтажу светодиодной подсветки в цветах флага России на опорах освещения по улице Конева. Высота консоли 85 сантиметров, есть вариант увеличить это значение до 1 метра. Завтра специалисты Омскэлектро представят сравнительные варианты, — сообщил Сергей Шелест.
Градоначальник в телеграм-канале попросил омичей оценить вариант подсветки.
Ранее мы писали, что в разных концах Омска до конца июня появятся фонари на четырех улицах в частном секторе.